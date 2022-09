Une très grosse pointure attend Vasek Pospisil

Entré dans le tableau principal du tournoi de tennis de Tel-Aviv à titre de «lucky loser», le Canadien Vasek Pospisil a gagné son match de deuxième tour, jeudi, et pris rendez-vous avec l’ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale.

Détenteur du 149e rang au classement de l’ATP, le Britanno-Colombien a disposé de l’Israélien Edan Leshem en deux manches de 6-3 et 6-2, mettant 80 minutes pour vaincre la 446e raquette du circuit. Le vainqueur a dominé 9 à 1 au chapitre des as et a empoché 27 des 29 points disputés sur son premier service. Il n’a d’ailleurs pas eu à sauver une seule balle de bris. Pendant ce temps, Lesham a cédé trois bris en sept occasions.

Maintenant, la tâche de Pospisil vendredi risque d’être beaucoup plus ardue. Septième au monde, le «Djoker» a vaincu l’Espagnol Pablo Andujar 6-0 et 6-3. En carrière, il a le numéro du joueur de l’unifolié, ayant remporté ses cinq affrontements et ses 11 sets contre lui. Toutefois, le plus récent choc entre les deux hommes remonte à la ronde des 16 du tournoi d’Eastbourne de 2017.