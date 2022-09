Un nom connu du tennis sera à Drummondville

Ancien détenteur du quatrième rang mondial du tennis masculin, le Japonais Kei Nishikori participera au Challenger Banque Nationale de Drummondville, prévu du 13 au 20 novembre.

Tennis Canada a indiqué jeudi que l’actuel 748e raquette du circuit de l’ATP prendra part au tournoi de Calgary dans la semaine précédente avant de se diriger au Québec. Dans les deux cas, elle recevra un laissez-passer pour le tableau principal. L’athlète de 32 ans se trouve sur le carreau depuis octobre 2021 en raison d’une blessure à la hanche.

«Nous sommes ravis de compter sur la présence de Kei à nos deux tournois, ont affirmé de concert Alain Caillé, président du tournoi de Drummondville, et Danny Da Costa, directeur de la compétition de Calgary, par voie de communiqué. Depuis le début de sa carrière, Kei a été un des joueurs les plus prolifiques sur le circuit et même s’il revient d’une importante blessure, il demeure un athlète de grand talent.»

Nishikori compte 12 titres de l’ATP en carrière et des bourses totalisant plus de 25 millions $. Le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2016 a déjà vaincu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Les noms des autres participants au tournoi de Drummondville seront dévoilés quelques semaines avant le début de l’événement.