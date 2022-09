Un Grand Slam d’AEW qui suscite des réactions

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kev et Pat reviennent sur l’un des spectacles d’AEW les plus discutés de l’année: Grand Slam.

Ils discutent de l’arrivée de Saraya (anciennement Paige à la WWE), les changements de titres et autres résultats et nouvelles sortants de cet événement.

De plus, ils font le tour de toute l’actualité, incluant le Japon et le Mexique. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!