«Si tu ne peux pas le battre, signe-le» - Kreider

Le gardien Jaroslav Halak a gagné deux de ses trois derniers duels contre les Rangers par blanchissage. L’équipe new-yorkaise a trouvé la meilleure façon d’éviter un tel scénario cette saison : mettre sous contrat le portier slovaque.

«Si tu ne peux pas le battre, signe-le», a plaisanté l’attaquant des «Blueshirts» Chris Kreider, questionné par le quotidien New York Post.

Âgé de 37 ans, Halak portera les couleurs d’une septième équipe dans le circuit Bettman. Il a paraphé un pacte d’un an et 1,5 million $ durant la saison morte. Son arrivée et celle du Québécois Louis Domingue coïncident avec le départ d’Alexandar Georgiev vers le Colorado.

L’an dernier, l’ancien du Canadien de Montréal portait l’uniforme des Canucks de Vancouver. Il a montré un dossier de 4-7-2, un taux d’efficacité de ,903 et une moyenne de buts alloués de 2,94, devant une des défensives les plus poreuses du circuit.

«Ça fait longtemps qu’il est dans la ligue et il a beaucoup d’expérience, a noté l’attaquant Mika Zibanejad. C’est bien de l’avoir de notre côté et de pouvoir compter sur un vétéran comme lui.»

Un adjoint fiable

Plusieurs années après les débats enflammés entourant Halak et Carey Price, force est de constater que les deux hommes masqués se trouvent dans de différentes stratosphères. Ç’a n’a toutefois pas empêché le natif de Bratislava de devenir un des gardiens auxiliaires les plus fiables de la Ligue nationale.

En plus d’avoir épaulé Price, Halak a déjà fait office de numéro 2 derrière un autre gardien vedette en Tuukka Rask, entre 2018 à 2021. Il est ainsi acclimaté à ce rôle dans l’ombre qu’il occupera derrière le dernier récipiendaire du trophée Vézina, Igor Shesterkin.

«Il arrive en tant que vétéran, je l’aime déjà, a louangé l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Nous allons lui permettre de prendre son élan en lui donnant quelques départs et nous verrons comment ça se passe. Il est un excellent gardien, tout comme Domingue.»

Celui qui a fait vibrer Montréal lors du printemps 2010 a maintenu une fiche de 285-180-64, une moyenne de 2,49 et un taux d’efficacité de ,916 en 556 matchs. Il a aussi évolué avec les Blues de St. Louis, les Capitals de Washington et les Islanders de New York.