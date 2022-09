Marie-Ève Dicaire est «mieux outillée»

Marie-Ève Dicaire amorcera son camp d’entraînement en vue de son deuxième combat d’unification en pleine confiance, estimant pouvoir se servir de sa défaite de l’année dernière contre Claressa Shields à son avantage.

La Québécoise se rendra à Manchester, au Royaume-Uni, pour croiser le fer avec la favorite locale Natasha Jonas, le 12 novembre prochain. Les titres IBF, WBC, WBO et The Ring seront en jeu. Son clan s’attend à être conspué, mais l’expérience vécue à Flint, au Michigan, l’a certainement préparé.

Il y aura par ailleurs un monde de différences entre ces deux combats. Sa première tentative d’unification, elle l’a vécue en compagnie d’Yvon Michel et Stéphan Larouche uniquement en raison des restrictions de voyage. Cette fois, elle se rendra en Angleterre une semaine avant le rendez-vous, et elle le fera avec toute son équipe.

«On le dit toujours: lorsqu’on l’a vécu une fois, on est toujours mieux outillé pour affronter la situation la fois suivante, a lancé avec aplomb Dicaire lors d’une conférence de presse, jeudi à Boisbriand. Je pense que c’était un passage oublié, mais je pars dans cette grande aventure-là avec toutes mes munitions.»

Ennemie

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a vu plusieurs de ses poulains perdre des combats importants au Royaume-Uni. Cette fois, il s’est assuré d’obtenir un traitement équitable puisqu’il y aura un juge britannique, un autre canadien et un dernier provenant d’un tiers pays.

La championne devra malgré tout se préparer mentalement à tout ce qui entourera le combat puisqu’elle sera l’ennemie, le jour de l’affrontement.

«Pour les boxeurs, lorsque vient le temps de marcher vers le ring, il y en a qui vont être intimidés, mais je sais que Marie est le type de boxeuse qui va se nourrir de cette énergie-là», a toutefois avancé l’entraîneur Samuel Décarie-Drolet.

Guérie

Inactive depuis qu’elle a reconquis son titre IBF contre Cynthia Lozano au mois de décembre dernier, la Québécoise a indiqué avoir pris son temps pour bien récupérer des blessures qui l’ont affligée au cours de ses derniers combats.

«On savait qu’on avait besoin de ce temps-là pour me remettre sur pied et pour donner la meilleure version de moi-même dans les combats les plus significatifs de ma carrière», a-t-elle expliqué.

Différent

Appelée à comparer Shields et Jonas, Dicaire a par ailleurs avancé qu’il s’agira d’un tout autre défi. En effet, Shields est descendue d’une catégorie lorsqu’elle a croisé le fer avec Dicaire, tandis que Jonas a plutôt l’habitude d’évoluer dans des catégories de poids plus basses.

«Ce sont deux défis complètement différents, a-t-elle fait valoir. Jonas est une boxeuse gauchère. Elle boxe dans une catégorie de poids plus basse habituellement, donc peut-être un petit peu plus de vitesse, peut-être un peu moins de force physique.»

Quoi qu’il en soit, Dicaire sera prête. Elle espère réaliser un rêve en unifiant les ceintures, et le faire dans une ville possédant une riche histoire de boxe comme Manchester la comble de bonheur.

«Une petite fille de Saint-Eustache, qui est partie un peu de nulle part, qui s’en va boxer dans l’événement principal à Manchester pour quatre ceintures... Moi, ça me parle!»