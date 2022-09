LPGA: Dure entrée en matière pour Leblanc et Henderson

Les Canadiennes Maude-Aimée Leblanc et Brooke M. Henderson ont connu une première ronde cauchemardesque à la Classique Volunteers of America, jeudi à The Colony au Texas.

La Sherbrookoise a remis une carte de 77 (+6) tandis que l’Ontarienne a joué 76 (+5), bien loin de la meneuse Xiyu Lin (65; -6).

La journée a pourtant bien commencé pour Leblanc. Après avoir inscrit l’oiselet au premier fanion et respecté la normale sur les trois trous suivants, elle a montré un tout autre visage. Peinant à atteindre l’allée sur ses coups de départ (six en 13), l’athlète de 33 ans a été incapable de pallier ses maladresses sur les verts. Elle a commis cinq bogueys entre les cinquième et 13e fanions et a terminé la ronde avec un double boguey.

Si Henderson a légèrement fait mieux, ce n’est pas en vertu de sa constance. La coqueluche du golf canadien a réussi quatre oiselets, mais a fauté à sept reprises, incluant deux doubles bogueys.

La journée s’est bien mieux déroulée pour leur compatriote Maddie Szeryk. Autrice d’une ronde de 67 (-4), elle a pris le quatrième rang à égalité. Alena Sharp a quant à elle joué la normale (71) pour se situer en 26e position.

Nick Taylor non loin de la tête

Du côté de la PGA, le Canadien Nick Taylor a décroché une place dans le top 10 après une ronde du Championnat Sanderson Farms, à Jackson, au Mississippi.

Le Manitobain a connu une deuxième moitié de journée en montagnes russes pour remettre une carte de 68 (-4). Après avoir calé quatre oiselets sur le neuf d’aller, il a retranché des frappes à la normale au 14e et au 15e fanion, mais ses deux bogueys ont annulé sa progression.

N’eût été un boguey au 18e trou, Taylor se serait positionné parmi les trois premiers, une position que se partagent déjà sept golfeurs après une journée. Tous seront à portée des Américains Davis Riley et Will Gordon, qui ont dominé jeudi avec des pointages de 66 (-6). Le premier a d’ailleurs connu une journée sans faute marquée par six oiselets.

Parmi les autres Canadiens en lice, Adam Svensson n’est qu’un coup derrière Taylor, au 14e rang. Mackenzie Hughes a aussi été en mesure de jouer sous la normale avec une carte de 71 (-1).

Michael Gligic (68e, N), Adam Hadwin (88e, +1) et Ben Silverman (88e, +1) sont les autres représentants de l’unifolié à participer à ce tournoi.