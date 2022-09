Les Rays devront encore patienter

L’excellent travail des lanceurs des Guardians de Cleveland a empêché les Rays de Tampa Bay de se qualifier pour les séries éliminatoires du baseball majeur dès jeudi. La formation de l’Ohio a joué les trouble-fêtes avec une victoire de 2 à 1 au Progressive Field.

Les Rays (85-71) pouvaient imiter les Blue Jays de Toronto (87-69) et obtenir leur billet pour le calendrier d’après-saison en faisant partie des équipes repêchées dans la Ligue américaine, eux qui n’ont besoin que d’une victoire. Plus tôt dans la journée, le club du Canada avait confirmé sa place en éliminatoires grâce à la défaite des Orioles de Baltimore.

Tampa Bay a inscrit son seul point dès la première manche, sur un simple de David Peralta. Les Rays ont cependant été tenus en échec pour tout le reste de la rencontre. Le partant des Guardians Cal Quantrill n’a donné que trois coups sûrs en six manches sur la butte. Enyel De Los Santos (5-0) a été l’artilleur vainqueur, lui qui a été parfait en huitième manche, effaçant même deux frappeurs avec des prises.

À l’attaque, Cleveland a profité de la déconfiture de Shawn Armstrong (2-3) au monticule pour ajouter deux points au huitième tour au bâton. Steven Kwan a d’abord cogné un double payant avant d’être poussé à la plaque par le simple d’Oscar Gonzalez.

Les Orioles dans les cordes

La défaite des Orioles (80-76) a non seulement permis aux Jays de se qualifier, mais elle fait en sorte que l’équipe de Baltimore aura besoin d’un petit miracle pour continuer à jouer du baseball automnal.

Les Red Sox de Boston les ont vaincus 5 à 3 grâce à une longue balle de J.D. Martinez en huitième manche, au Fenway Park. L’égalité complète de 3 à 3 a été brisée par l’élan du vétéran, qui a permis à Alex Verdugo de croiser la plaque.

Le pointage fut serré pendant toute la rencontre. Les Orioles ont inscrit les deux premiers points du match au troisième assaut, mais les Sox ont nivelé la marque en quatrième.

Les releveurs de l’équipe locale n’ont donné que des miettes aux Orioles. Cette fin de saison donne l’occasion à des joueurs moins connus de se faire valoir et Zack Kelly (1-0) et Kaleb Ort en ont profité pour enregistrer respectivement leur première victoire et leur premier sauvetage en carrière.

Baltimore aura une très lourde commande pour ses six derniers duels de la saison, devant se mesurer aux Yankees de New York et aux Blue Jays.