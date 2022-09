Le monde du sport sur pause à Tampa

L’ouragan Ian cause une série de défis logistiques dans le monde du sport en Floride, particulièrement dans la région de Tampa Bay, fortement touchée par la tempête.

En plein camp d’entrainement en vue de la saison de la Ligue nationale de hockey qui commencera dans un peu plus d’une semaine, le Lightning de Tampa Bay a été dans l’obligation de déménager ses pénates à Nashville, où il affrontera les Predators jeudi soir. Il y restera jusqu’à nouvel ordre.

Directeur du développement des joueurs du Lightning, Jean-Philippe Côté n’a pas été en mesure de faire le voyage avec l’équipe en raison du passage d’Ian.

«Je suis revenu à Québec après le tournoi des recrues en Caroline et j’étais supposé rejoindre l’équipe dimanche dernier, mais j’ai dû annuler le déplacement dû à l’orage», a-t-il raconté au «Journal», mercredi.

Les «Bucs» joueront

De leur côté, les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL ont un match prévu face aux Chiefs de Kansas City, au Raymond James Stadium, et il devrait avoir lieu dimanche soir comme prévu, a annoncé le circuit.

L’organisation a annoncé que la région de Tampa avait évité «les conséquences les plus dommageables de cette puissante tempête», si bien que la bande de Tom Brady devrait être en mesure d’affronter celle de Patrick Mahomes. La NFL avait déterminé le U.S. Bank Stadium de Minneapolis comme terrain de remplacement, advenant l’impossibilité de présenter le match à Tampa. Les «Bucs» s’entraînent actuellement dans les installations des Dolphins de Miami, à Davie.

Quant aux Rays de Tampa Bay, l’équipe des ligues majeures de baseball (MLB) est au beau milieu d’une séquence de neuf matchs consécutifs à l’étranger pour conclure le calendrier régulier. La série entre les Braves d’Atlanta et les Mets de New York pourrait quant à elle être touchée.

Branle-bas de combat

De leur côté, les Panthers de la Floride n’ont pas été touchés outre-mesure par l’ouragan. Toutefois, la population s’était préparée au pire, a raconté le défenseur des Remparts de Québec Evan Nause, fraîchement revenu du camp des Panthers.

«Tout le monde prenait ses précautions et s’assurait que les voitures étaient pleines d’essence. Il n’y avait plus de bouteilles d’eau dans les commerces. J’étais assis dans l’avion en attente de mon vol de retour vers Québec et une alerte de tornade est apparue sur mon cellulaire! C’était un peu fou, mais heureusement, je suis revenu sain et sauf.»