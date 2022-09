Même si Owen Beck impressionne grandement, Steve Bégin ne croit pas qu'il va amorcer la saison à Montréal.

C'est ce qu'il a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi.

«Il est en mission. Lui, c'est comme une carte cachée. C'est quand même une belle surprise. Personne ne s'attendait à le voir faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'il a une éthique de travail incroyable et il veut toujours s'améliorer. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup la partie et qui est confiant. On parle de lui partout, mais il ne faut pas capoter non plus. Ils ne vont pas le garder, c'est certain.»

Le Québécois n'avait pas la même admiration envers Juraj Slafkovsky. Selon lui, le premier choix du dernier repêchage a connu un match difficile contre les Maple Leafs.

«On parle beaucoup de Slafkovsky, encore. Les gens s'attendent à voir un genre de Crosby ou un McDavid. Vous pouvez oublier ça. Ce n'est pas avec Armia que Slafkovsky va être à son meilleur, comme n'importe qui d'ailleurs. Plus le camp va avancer, plus il y a des joueurs qui vont partir. Là, il va commencer à jouer avec les meilleurs. Slafkovsky a besoin de jouer avec des joueurs qui patinent. Hier, c'était une moins bonne partie, mais il doit continuer sa progression. Je le trouve gêné et timide sur la glace.»

Malgré tout, Bégin estime que la nouvelle direction des Canadiens fera un meilleur travail pour encadrer les jeunes de la façon la plus efficace possible.

«C'est certain que quelqu'un traduit les niaiseries qui vont se dire et les commentaires qui se font à gauche et à droite. C'est ça qui est un peu déplorable. Ils doivent savoir à quoi s'attendre. C'est certain que l'organisation de Montréal a changé beaucoup dans la dernière année. Je pense que ceux qui sont en poste préparent beaucoup mieux les jeunes. Ils ne veulent pas les laisser dans la gueule du loup comme ça.»

