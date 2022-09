CH: Pierre-Luc Dubois s’amène en ville

Le Canadien de Montréal disputera un deuxième match en autant de soirs à l’occasion de la visite des Jets de Winnipeg, jeudi, et les partisans présents au Centre Bell auront la chance de voir à l’œuvre le Québécois Pierre-Luc Dubois.

Ce dernier fera effectivement partie de la formation de l’entraîneur-chef Rick Bowness. Parmi les autres joueurs des Jets qui participeront à la rencontre, il y a notamment le gardien David Rittich, le défenseur Nate Schmidt ainsi que les attaquants Sam Gagner et Mason Appleton. Le jeune Brad Lambert, choix de premier tour au plus récent repêchage amateur, sera également en uniforme.

Du côté du Tricolore, l’instructeur-chef Martin St-Louis misera sur Evgenii Dadonov, Christian Dvorak et Brendan Gallagher pour exceller au sein du premier trio. Cole Caufield se retrouvera à la gauche de Kirby Dach et d’Emil Heineman. Les Québécois Joshua Roy, Xavier Simoneau, Brandon Gignac, Alex Belzile et Danick Martel seront en action à l’avant. Chez les défenseurs, Kaiden Guhle formera une paire avec David Savard, tandis qu’Arber Xhekaj jouera à nouveau. Mattias Norlinder sera aussi en uniforme. Jake Allen et Cayden Primeau agiront comme gardiens.

Le Bleu-Blanc-Rouge a perdu ses deux premiers duels du calendrier préparatoire, incluant celui de mercredi, un revers de 3 à 0 chez les Maple Leafs de Toronto.