«Ce n'est pas à moi de juger cela»

Le défenseur québécois William Trudeau démontre de très belles choses depuis son arrivée au camp du CH (ça inclut évidemment son rendement lors du camp des recrues), mais en a-t-il fait assez pour signer son premier contrat avec l’équipe?

La question lui a été posée en point de presse, jeudi, quelques heures avant un match entre Montréal et les Jets de Winnipeg, au Centre Bell.

Voyez son entrevue complète en vidéo principale.

«Moi, je suis vraiment content de ce que j’ai accompli jusqu’ici. Si j’en ai assez fait, je ne pense pas que c’est à moi de juger ça. En bout de ligne, ce que je contrôle, c’est de continuer à faire ce que je fais depuis le début. Il y a aussi des petites choses que je peux améliorer.»

Inspiré par un joueur bien précis

Âgé de 19 ans, Trudeau a été repêché en quatrième ronde du repêchage de 2021 par le CH.

Depuis quelques années, la progression de cet arrière au profil jadis conservateur ne cesse d’épater. Le jeune homme mesurant six pieds et pesant 189 livres se révèle de plus en plus comme un défenseur mobile et efficace en relance, tout en demeurant très fiable dans son territoire. Et ses progrès ne sont pas le fruit du hasard, bien au contraire.

Travailleur acharné, Trudeau avoue s’inspirer de l’histoire d’un coéquipier bien précis.

«Rafaël Harvey-Pinard est une inspiration pour tout le monde. Il a été repêché à 19 ans, est retourné junior et n’a jamais cessé de travailler. C’est sûr que c’est quelqu’un sur qui je prends exemple. Beaucoup.»

Joshua Roy veut «tout donner»

Pour sa part, Joshua Roy est bien conscient du fait que plusieurs coupures surviendront bientôt au camp d’entraînement.

D’ailleurs, le Québécois a mentionné très clairement vouloir donner tous les motifs imaginables à la direction pour demeurer avec le «grand club» le plus longtemps possible.

«En tant que joueur de hockey, tu veux rester ici, c’est certain. Je vais tout donner et de cette façon, je ne serai pas déçu peu importe ce qui arrivera. À la fin, c’est les Canadiens qui décident.»