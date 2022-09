Ça n’arrivera plus, promet Vladimir Guerrero fils

Le gérant des Blue Jays de Toronto, John Schneider, a émis des critiques sur l’intensité de sa formation cette semaine et le cogneur Vladimir Guerrero fils a bien saisi le message.

Après une défaite de 5 à 2 aux mains des Yankees de New York, mardi, l’entraîneur a exprimé son insatisfaction, affirmant au passage que ses joueurs doivent porter attention aux petits détails qui permettent de gagner des matchs. À ce sujet, il a déploré la course légère, voire nonchalante à ses yeux, de Guerrero fils après qu’il eut frappé solidement une balle au champ gauche pour produire un point. Le coup qui aurait normalement dû se conclure avec un double s’est plutôt soldé par un retrait au deuxième coussin, le joueur étant battu par un relais du voltigeur Aaron Hicks.

«Je sais que je n’ai pas couru à pleine vitesse quand je me suis élancé et dirigé vers le deuxième but. Je comprends pourquoi j’ai été retiré, a admis le principal intéressé par le biais de son interprète selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Je me suis dit que je devais donner un meilleur effort pour courir. Si je l’avais fait, je me serais rendu au coussin sans problème. Après, lorsque John est venu me parler, je savais ce qu’il allait me dire et avant même qu’il mentionne quoi que ce soit, je lui ai déclaré que j’aurais pu m’efforcer davantage et mieux courir. Puis, j’ai ajouté que je n’avais pas de problème à ce qu’il évoque cela aux médias.»

«Nous sommes très talentueux et si nous jouons adéquatement en accomplissant ce qui est attendu de notre part, nonobstant les erreurs physiques, nous serons aussi bons que n’importe qui d’autre dans cette ligue», a de son côté évalué Schneider.

Une place à garder

Après avoir échappé les deux dernières parties de leur série de trois rencontres face aux Yankees, les Jays tenteront de se ressaisir contre les Red Sox de Boston en fin de semaine. L’objectif est bien simple : garder le contrôle dans la course aux équipes repêchées de la Ligue américaine. À ce propos, Toronto occupe le sommet, un match et demi devant les Rays de Tampa Bay.

Avec deux séries à disputer avant les éliminatoires, il faudra justement éviter de prendre de mauvais plis. Néanmoins, les Jays doivent avant tout confirmer.

«On aurait aimé pouvoir savourer plus longuement, mais l’important est d’être en séries. Espérons que nous pourrons célébrer avec nos partisans ce weekend», a souhaité le joueur d’arrêt-court Bo Bichette.