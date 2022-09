Bennedict Mathurin: recrue de l’année dans la NBA?

Le Montréalais Bennedict Mathurin ne souffre d’aucun complexe : le jeune espoir des Pacers de l’Indiana ne vise rien de moins que le titre de recrue de l’année dans la NBA.

«Totalement, c’est vraiment réaliste», a-t-il répondu, sans même hésiter, lorsqu’on lui a demandé si ce prestigieux titre figurait parmi ses objectifs.

«Ma confiance est une partie importante de qui je suis, a ensuite reconnu Mathurin, qui était disponible aux médias via un point de presse virtuel organisé par la NBA, jeudi après-midi. Mon but est d’avoir une grosse année comme recrue, avoir un impact et m’établir dans l’équipe.»

Âgé de 20 ans, Mathurin a été sélectionné au sixième rang lors du plus récent repêchage, devenant alors le joueur de basketball québécois ayant été choisi le plus tôt dans l’histoire de la NBA. Premier appelé de cette cuvée, Paolo Banchero, du Magic d’Orlando, est évidemment favorisé pour devenir la meilleure recrue de la saison 2022-2023. Mathurin a néanmoins déjà démontré de belles choses dans l’uniforme des Pacers, en juillet, durant la «Summer League».

«Mon tir de trois points est l’une de mes forces et aussi ma défensive», a ajouté le produit des Wildcats de l’Université Arizona State, invité à identifier ce qui pourrait le mener au succès dès sa première campagne dans la NBA.

Après le calendrier préparatoire des prochaines semaines, Mathurin et les Pacers devraient entamer leur saison régulière le mercredi 19 octobre à Indianapolis, contre les Wizards de Washington.

Le meilleur de lui-même

La confiance déployée par le Montréalais est louable. C’est d’ailleurs ce qui l’a aidé à atteindre un tel niveau. Force est de constater que le titre de recrue de l’année compte néanmoins son lot de vedettes parmi les anciens récipiendaires. L’an dernier, Scottie Barnes, des Raptors de Toronto, l’avait emporté tandis que le seul athlète du Canada à avoir déjà raflé l’honneur est Andrew Wiggins à l’issue de la saison 2014-2015. Mathurin sait qu’il peut aussi faire partie de l’élite.

«Je veux être le meilleur joueur que je peux être, je veux avoir un impact dès le premier match et on verra si je peux être le meilleur de l’équipe», a poursuivi Mathurin.

Du même souffle, le jeune homme originaire de Montréal-Nord a toutefois pris soin de décrire la chimie qui s’installe tranquillement avec l’étoile montante des Pacers, Tyrese Haliburton, qui est pour sa part âgée de 22 ans.

«Tyrese est une bonne personne, a-t-il indiqué. On est là pour s’entraider et se pousser à devenir meilleurs l’un et l’autre.»

Mathurin a aussi noté la bonne relation qu’il entretient avec l’entraîneur-chef Rick Carlisle.

«On est sur la même longueur d’onde et je lui ai dit de ne jamais hésiter à venir me dire ce qu’il a à me dire, a mentionné le Québécois. Je veux apprendre.»

Triste anniversaire

Bennedict Mathurin sera de retour à l’entraînement avec les Pacers, vendredi. Encore une fois, il s’efforcera d’être le meilleur joueur qu’il peut être. En cette journée du 30 septembre, il repoussera possiblement encore plus ses limites en pensant à son défunt frère Dominique.

«Ça va faire huit ans que j’ai perdu mon frère et je sais qu’il a toujours voulu lui-même être dans la NBA, a-t-il rappelé, à propos de celui qui est décédé à 15 ans, lorsque heurté par une voiture pendant qu’il circulait à vélo. On a un entraînement demain (vendredi) et je vais donner mon maximum en pensant à lui... Je vais aussi avoir du plaisir.»