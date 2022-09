Alexis Lafrenière prêt à remplir les filets

Le Québécois Alexis Lafrenière a l’intention de tout casser à sa troisième campagne dans le circuit Bettman. Il a inscrit un but dans un deuxième match préparatoire consécutif, jeudi à New York, dans une défaite de 5 à 2 des Rangers face aux Devils du New Jersey. Voyez les faits saillants dans la vidéo principale ci-dessus.

En fin de troisième vingt, le natif de Saint-Eustache a soutiré le disque à Graeme Clarke et s’est échappé. Il n’a donné aucune chance à Vitek Vanecek, le déjouant à la vitesse de l’éclair.

Cette belle manœuvre de Lafrenière n’a toutefois pas inspiré les «Blueshirts» à compléter une remontée, eux qui tiraient de l’arrière 4 à 1. Erik Haula a enfilé l’aiguille quatre minutes plus tard pour clouer le cercueil des New-Yorkais.

Vanecek n’a d’ailleurs pas eu beaucoup d’occasions pour impressionner ses nouveaux coéquipiers. L’ancien des Capitals de Washington n’a été testé que 17 fois, flanchant aussi devant Chris Kreider.

Du côté des vainqueurs, Dougie Hamilton a brillé avec un but et deux mentions d’aide. Miles Wood, Nathan Bastian et Tomas Tatar ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Rien de rassurant pour «Bob»

Au BB&T Center, le gardien Sergei Bobrovsky a mal paru face aux Hurricanes de la Caroline, et les Panthers de la Floride ont baissé pavillon 5 à 2.

Quelques jours après avoir vu son collègue Spencer Knight parapher une nouvelle entente lucrative, Bobrovsky n’a pas moussé sa candidature comme gardien partant. Celui qui touche un salaire annuel de 10 millions $ a été battu cinq fois en seulement 28 tentatives.

Stefan Noesen et Vasiliy Ponomarev ont fait secouer les cordages derrière le portier russe en attaque massive. Le vétéran Derek Stepan a quant à lui touché la cible en désavantage numérique.

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or Justin Robidas et Jack Drury ont complété la marque. Sam Bennett et Brandon Montour ont répliqué pour les Panthers.

Les deux formations se retrouveront d’ailleurs samedi, à Raleigh cette fois.