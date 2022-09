Aaron Judge : le vrai champion de la longue balle?

Roger Maris fils était un spectateur attentif mercredi soir au Rogers Centre quand Aaron Judge a égalé la marque de son père pour le plus grand nombre de circuits en une saison dans la Ligue américaine. Selon lui, le géant des Yankees de New York mérite davantage de reconnaissance dans le livre des records du baseball majeur.

En entrevue avec les médias après la rencontre, Maris fils a déclaré que les marques établies par Barry Bonds, Mark McGwire et Sammy Sosa n’étaient pas légitimes. Les trois hommes sont les seuls à devancer Judge pour le plus grand nombre de longues balles en un an, mais leurs carrières ont été éclaboussées par des allégations de dopage.

Le fils Maris était très heureux de voir le record de l’Américaine que son père a établi en 1961 être finalement été égalé, et ce, par un frappeur «propre». Contre les Blue Jays de Toronto mercredi, Judge a expulsé une 61e balle hors des limites du terrain en 2022.

«Ça veut dire beaucoup pour moi. J’ai écrit il y a deux ans sur Twitter pour demander si Aaron Judge devait frapper 62 circuits, de quelle façon cet exploit devrait être célébré. [...] Il devrait être reconnu comme le champion incontesté des longues balles en une saison, pas seulement comme le détenteur du record dans la Ligue américaine», a-t-il soutenu.

McGwire, qui a cogné 70 circuits en 1998 et 65 l’année suivante, a admis avoir fait l’usage de stéroïdes pendant son passage dans les majeures. Bonds, qui détient le record de tous les temps avec 73 coups de canon, et Sosa, auteur de trois saisons de plus de 60 longues balles, ont toujours nié avoir utilisé des substances interdites au cours de leur carrière.

Encore du boulot

Judge tentera d’étirer les bras à nouveau pendant les sept parties restantes à la saison régulière des Yankees. C’est également avec les Bombardiers du Bronx que Roger Maris père avait cogné son plus grand total de circuits en une campagne. Son fils soutiendra le numéro 99 jusqu’au bout.

«Je ne connais personne de meilleur dans le monde du baseball que Judge pour être un exemple et réussir à le faire. Il est le visage du baseball», a-t-il déclaré.