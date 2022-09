Yankees: Gerrit Cole inquiète

Le lanceur étoile des Yankees de New York Gerrit Cole n’est pas l’ombre de lui-même dans les temps qui courent.

L’artilleur de 32 ans s’est établi parmi l’élite des artilleurs du baseball majeur dans les dernières années. Il traverse toutefois une période difficile et est victime de plus de longues balles que jamais auparavant depuis ses débuts. À ses six derniers départs, il en a accordé 10.

«La chose la plus importante est de rester à l’extérieur de la zone dangereuse, a expliqué l’entraîneur des lanceurs Matt Blake au quotidien "New York Post". Certains de ses lancers sont plus susceptibles d’être frappés à l’extérieur des limites du terrain.»

Vendredi dernier, alors que les Bombardiers du Bronx croisaient le fer avec les Red Sox de Boston, Cole a vu Alex Verdugo se moquer de sa balle rapide de 99 milles à l'heure au milieu de la zone des prises.

Au-delà de son choix de lancer discutable, celui qui écoule un pacte de neuf ans et 324 millions $ s’était laissé affecter par une décision controversée rendue par l’arbitre plus tôt dans la rencontre.

«Ça fait partie du problème, a enchaîné Blake. Si une manche ne se déroule pas comme prévu, il doit compartimenter et se concentrer sur ses lancers.

«Même s’il est un joueur accompli, il demeure un humain qui a des problèmes similaires aux autres lanceurs. On doit lui rappeler de prendre son temps.»

Avant le duel de mercredi face aux Blue Jays de Toronto, Cole affichait une moyenne de points mérités de 3,86 à ses 20 derniers départs. Ses adversaires ont maintenu une moyenne de présence plus puissance (PPP) de ,700 durant cette période.

À titre comparatif, ses résultats étaient de 2,78 et ,558 après 11 départs cette saison.

«Il n’a rien perdu, a conclu Blake. Nous devons juste l’aider à retrouver sa touche.»