Une lutte à finir entre les Braves et les Mets

Le portrait des séries éliminatoires se dessine dans le baseball majeur, mais il y a une lutte à finir dans la section Est de la Ligue nationale entre les Braves d’Atlanta et les Mets de New York.

Les Braves, champions en titre de la Série mondiale, ont rejoint temporairement les Mets au sommet de la division cette semaine, tandis qu’une importante série mettra aux prises les deux équipes, de vendredi à dimanche, à Atlanta.

«Nous souhaitons avoir une bonne série contre New York, c’est le titre de section qui est à l’enjeu», a reconnu la vedette des Braves, Ronald Acuna fils, cité sur le site web du baseball majeur.

Celui-ci s’est notamment signalé avec deux circuits mardi soir dans un important gain face aux Nationals à Washington. La veille, soit lundi, les Braves avaient été reçus à la Maison-Blanche. Le directeur général québécois Alex Anthopoulos y était d’ailleurs, ayant profité de l’occasion pour offrir un jersey de l’équipe au président Joe Biden. Du coup, le geste venait rappeler que les Braves n’ont certainement pas dit leur dernier mot en vue des prochaines séries.

Les Cardinals en mission

Les Dodgers de Los Angeles, sans grande surprise, et les Cardinals de St. Louis sont les autres champions de division dans la Nationale. Les Cards ont d’ailleurs été couronnés officiellement à l’issue d’une victoire signée mardi soir contre les Brewers, à Milwaukee. Le champagne a coulé dans le vestiaire des visiteurs, tandis que le vétéran Albert Pujols a livré un puissant témoignage.

«C’est ce que nous voulons : jouer tard en octobre et ramener le championnat à St. Louis, a notamment déclaré Pujols dans une vidéo diffusée sur le site MLB.com. Nous jouons pour ça. Nous faisons de l’argent, mais c’est pour ça que l’on joue. Allons chercher ce championnat!»

Une «première étape»...

Dans l’Américaine, les Yankees de New York, les Astros de Houston et les Guardians de Cleveland sont les champions de section. Les Blue Jays de Toronto, les Rays de Tampa Bay et les Mariners de Seattle devraient compléter le portrait.

«Nous pouvons dire que nous sommes la meilleure équipe de la meilleure division, cette année, et ce ne fut pas facile, a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone, dont l’équipe a aussi officialisé son titre de section, mardi soir. Ce n’est que la première étape et nous voulons remporter ce championnat. C’est notre but!»

En étant les champions de la section Est de la Ligue américaine, les Yankees profiteront logiquement de l’avantage du terrain durant leur prochaine série de division.