Un Québécois a goûté à la médecine de John Tortorella

Mikaël Huchette a fait deux constats au camp d’entrainement des Flyers de Philadelphie : John Tortorella n’est pas l’entraineur tyrannique qu’on décrit souvent de l’extérieur et... il ne pourra plus jamais critiquer les entrainements de Patrick Roy!

Fraîchement débarqué du camp des Flyers, qui lui avaient offert une invitation après qu’il n’eut pas été repêché pour une deuxième année de suite, Huchette avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles lorsqu’il a raconté son expérience aux médias de Québec, mercredi matin.

Et ce n’est pas parce que Tortorella l’a ménagé, bien au contraire ! Une photo où on le voit, couché de tout son long sur la patinoire, pendant que Tortorella donne ses directives aux joueurs en arrière-plan, a fait le tour du web.

«C’était la pratique la plus dure de ma vie pour vrai ! C’était l’enfer, je n’étais plus capable de tenir debout à la fin. Tous les gars capotaient. Je voyais noir à la fin, c’était fou raide! Je vous le dit les gars, ça n’a pas d’allure ! Je ne pourrai plus jamais chialer sur les pratiques de Patrick, ça c’est sûr», a-t-il lancé en riant.

Oh my god, John Tortorella already killed someone. pic.twitter.com/6sCA7Ks9Py — Ryan Quigley (@ryanquigz) September 23, 2022

Un bon gars

Parce qu’au final, il ne retire que du positif de cette expérience. Le joueur de centre de 19 ans a non seulement pu goûter à la médecine de Tortorella sur la patinoire mais aussi, et surtout, le connaître à l’extérieur de la surface glacée.

«C’est vraiment un bon gars. Il est là pour les boys. Comme il disait, c’est à nous d’être prêts physiquement mais sa porte est toujours ouverte. Oui, c’est vraiment un dur sur la glace mais, en dehors, c’est un bon gars. Il a une posture, il est imposant et il comprend la game. J’ai été impressionné et j’aimerais vraiment jouer pour lui plus tard. Il est là pour les gars et il est honnête.»

Selon lui, sa présence à Philadelphie n’aura que du positif sur une organisation qui fait du surplace depuis quelques saisons. Du peu de temps qu’il a été dans l’environnement de l’équipe, Huchette a déjà senti qu’il était en train de mettre son empreinte sur sa nouvelle équipe.

«Ses pratiques sont intenses et il faut que ce soit fait à sa manière, mais ça marche. Les Flyers, je pense que c’était plus relax avant et là, ils vont être prêts. Il s’attend à une grosse saison même s’ils ne sont pas considérés parmi les meilleures équipes de la ligue. Je pense que c’est bon qu’il mette de l’ordre.»

Motivé

Huchette est donc revenu à Québec revigoré et motivé pour la saison à venir. Les Flyers lui ont offert quelques conseils afin qu’il améliore son coup de patin, dont certains exercices afin d’améliorer la flexibilité de ses hanches, et il se dit prêt à contribuer avec les Remparts.

«Ça été la plus belle expérience de ma vie. De pouvoir côtoyer des gars de la LNH, tu vois que tu n’es pas si loin. [...] On aura une grosse équipe à Québec et mon rôle sera plus important. J’ai confiance en moi et je veux apporter encore plus d’offensive. Je veux connaître une grosse saison avec les gars.»