Un optimisme prudent pour Lance Stroll

La Formule 1 retourne à Singapour pour la première fois depuis 2019, et le tracé sinueux de la cité-État pourrait donner à Lance Stroll et son écurie Aston Martin de nouveaux maux de tête.

Depuis le début de la campagne, Stroll et Sebastian Vettel peinent à décrocher de bons résultats en qualifications, tandis qu’ils arrivent habituellement à améliorer franchement leur sort pendant la course le lendemain. Or, s’il y a quelques opportunités de dépassement à Singapour, elles nécessitent habituellement une manœuvre parfaite – ou un pilote en difficulté – pour se concrétiser.

La nouvelle génération de monoplace pourrait changer la donne, mais Stroll pourra se remémorer son premier Grand Prix de Singapour pour se motiver. En 2017 avec Williams, il avait transformé une 18e place sur la grille de départ en huitième position à l’arrivée.

«Singapour a toujours été l'une des courses les plus difficiles du calendrier, mais c'est un défi que j'apprécie et j'ai hâte d'y retourner après deux ans d'absence», a-t-il indiqué dans un communiqué d’Aton Martin.

Un circuit favorable?

Stroll devra toutefois oublier le cauchemar italien, où il avait été contraint à l’abandon après s’être qualifié 18e. Vettel, tout juste plus rapide que Stroll en qualifications, a quant à lui subi un bris moteur.

Chez Aston Martin, on croit toutefois que le circuit de Singapour, qui compte 23 virages, dont plusieurs à basse vitesse, conviendra beaucoup plus aux voitures vertes.

«Après un week-end difficile en Italie, nous abordons ce double parcours avec plus d'optimisme quant à notre compétitivité, a lancé le Québécois. Cette nouvelle génération de voitures sera un vrai frisson autour de cette piste et j'espère que nous reviendrons à nos manières de marquer des points.»

Les qualifications auront lieu samedi et la course le lendemain. Max Verstappen pourrait y décrocher son deuxième titre de champion du monde malgré les cinq courses qui resteront au calendrier à la conclusion de celui-ci.