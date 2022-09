Un beau magot pour Andrew Peeke

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé mercredi une prolongation de contrat de trois ans et de 8,25 millions $ au défenseur Andrew Peeke.

Celui-ci aurait pu devenir joueur autonome avec compensation l’été prochain. Il touchera un salaire de base de 825 000 $ cette saison avant d’amorcer son entente suivante qui lui rapportera en moyenne 2,75 millions $ annuellement.

Peeke, 24 ans, a inscrit trois buts et 18 mentions d’aide pour 21 points en 115 matchs dans la Ligue nationale en carrière. Le 34e choix au total du repêchage en 2016 a amassé 15 points en 82 parties durant la plus récente campagne, tout en affichant un différentiel de -14 et en écopant de 60 minutes de punition. Il a surtout établi des sommets personnels avec 191 mises en échec et 169 tirs bloqués, passant en moyenne plus de 21 minutes sur la glace.