Tyson Hinds obtient son contrat avec les Ducks

Le défenseur gatinois de 19 ans Tyson Hinds connaît un excellent camp d’entraînement, si bien qu’il a mérité un contrat d’entrée de trois ans avec les Ducks d’Anaheim, mercredi.

Hinds a été une sélection de troisième ronde, étant le 76e joueur à entendre son nom lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2021.

En 2021-2022, Hinds a porté les couleurs de l’Océanic de Rimouski et du Phoenix de Sherbrooke. Il a totalisé 12 buts et 35 points en 61 parties tout en montrant un différentiel de +28. Il a ajouté un filet et quatre points en 11 rencontres éliminatoires avec la formation de l’Estrie.

Firm handshakes all around pic.twitter.com/kdHuhfpFnX — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) September 28, 2022

Hinds est devenu le 18e défenseur avec une entente valide chez les Ducks en comptant John Moore, dont le nom est sur la liste des blessés à long terme.