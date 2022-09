Une autre audition pour Owen Beck

Le camp d’entraînement du Canadien de Montréal se poursuivra ce soir avec un match préparatoire chez les Maple Leafs de Toronto et certains espoirs de l’équipe ont à nouveau l’opportunité de gagner des points.

C'est notamment le cas du jeune Owen Beck, choix de deuxième tour du CH à l'été, qui impressionne grandement jusqu'ici. Le produit des Steelheads de Mississauga sera jumelé à Filip Mesar et Mitchell Stephens, qui sur papier est la troisième unité.

Premier choix au total à l'encan 2022, Juraj Slafkovsky sera inséré sur la première unité à l'aile gauche. C'est que le géant prend la place de Jonathan Drouin qui est incommodé par un virus. Le Québécois ne sera pas du voyage.Jake Evans pivotera le deuxième trio complété par Emil Heineman et Jesse Ylonen.

À l'arrière, Corey Schueneman et Chris Wideman formeront la première paire. Les autres duos seront ceux de Jordan Harris et d'Arber Xhekaj, ainsi que de Justin Barrin et d'Otto Leskinen.

Samuel Montembeault et Kevin Poulin seront les gardiens en uniforme.

Les joueurs utilisés par l’instructeur-chef Martin St-Louis se sont entraînés à Brossard en avant-midi pour ensuite voyager vers la Ville Reine.

Du côté des Leafs, Auston Matthews ne sera pas en uniforme. Les noms les plus connus qui affronteront le Bleu-Blanc-Rouge sont le gardien Matt Murray, les défenseurs Morgan Rielly, Mark Giordano, Victor Mete et Jordie Benn, ainsi que les attaquants William Nylander et Alexander Kerfoot.

Après ce duel, le CH accueillera les Jets de Winnipeg, jeudi.

- Par ailleurs, Josh Anderson a chaussé les patins en matinée. Ennuyé par une blessure au haut du corps, son cas est évalué quotidiennement.

Trios et paires défensives du CH en vue du match contre les Maple Leafs

Juraj Slafkovsky - Rem Pitlick - Joel Armia

Emil Heineman - Jake Evans - Jesse Ylonen

Filip Mesar - Owen Beck - Mitchell Stephens

Lucas Condotta - Nate Schnarr - Gabriel Bourque

-

Corey Schueneman - Chris Wideman

Arber Xhekaj - Jordan Harris

Otto Leskinen - Justin Barron

-

Samuel Montembeault

Kevin Poulin