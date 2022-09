«La Zone payante»: quel avenir pour Antony Auclair?

Blessé au genou lors du camp d’entraînement et ensuite libéré par les Texans de Houston, l’ailier rapproché Antony Auclair se dit bientôt rétabli à 100 % et ouvert à de nouvelles opportunités. Se voit-il encore dans la NFL? Serait-il ouvert à la LCF? Pourrait-il plutôt se tourner vers le coaching? Le balado de «La Zone payante» le reçoit cette semaine pour faire le point sur plusieurs questions.

Les coanimateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette s’entretiennent avec le Beauceron qui compte cinq saisons d’expérience dans la NFL et qui donne actuellement un coup de main au sein du personnel d’entraîneurs du Rouge et Or de l’Université Laval, son alma mater.

Auclair aborde candidement différents sujets par rapport à sa situation actuelle et quelques irritants dans la NFL. Un entretien à ne pas manquer.

Fidèle à ses habitudes, le duo de «La Zone» se penche aussi sur les actualités de la semaine à travers la NFL, après un week-end chargé sur le plan des blessures. Les deux animateurs se demandent aussi quelle mouche a piqué les Jaguars de Jacksonville (2-1) et si les Raiders de Las Vegas (0-3) sont déjà condamnés.

Les auditeurs ont encore une fois été nombreux à poser des questions auxquelles nous apportons des réponses, notamment en ce qui concerne le protocole des commotions cérébrales de la NFL en lien avec la blessure subie par Tua Tagovailoa.

La semaine 4 s’amorce avec des duels intrigants et c’est évidemment le moment pour nos deux protagonistes de tenter de relever leur cote sur le plan des prédictions.

On revient bien sûr avec la rubrique «Au Bar!», qui est bien lancée.

-Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de «La Zone payante», à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

-«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.