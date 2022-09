EN DIRECT | Canadiens – Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal disputent un deuxième match préparatoire, cette fois face aux Maple Leafs de Toronto au Scotiabank Arena, mercredi soir. Plusieurs espoirs du CH ont à nouveau l’opportunité de gagner des points.

Nous sommes en première période. La marque est de 0-0.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

04:38 - Emil Heineman déborde la brigade défensive torontoise et décoche un tir vif

00:55 - Juraj Slafkovsky, Rem Pitlick et Joel Armia contrôlent bien la rondelle en fond de territoire et embouteillent les Leafs.

00:00 - Début de la partie.

Alignement

Attaquants

Juraj Slafkovsky - Rem Pitlick - Joel Armia

Emil Heineman - Jake Evans - Jesse Ylonen

Filip Mesar - Owen Beck - Mitchell Stephens

Lucas Condotta - Nate Schnarr - Gabriel Bourque

Défenseurs

Corey Schueneman - Chris Wideman

Arber Xhekaj - Jordan Harris

Otto Leskinen - Justin Barron

Gardiens

Samuel Montembeault

Kevin Poulin

Une opportunité à saisir

C'est notamment le cas du jeune Owen Beck, choix de deuxième tour du CH à l'été, qui impressionne grandement jusqu'ici. Le produit des Steelheads de Mississauga est jumelé à Filip Mesar et Mitchell Stephens, qui sur papier est la troisième unité.

Premier choix au total à l'encan 2022, Juraj Slafkovsky est inséré sur la première unité à l'aile gauche. Le géant prend la place de Jonathan Drouin qui est incommodé par un virus. Le Québécois ne sera pas du voyage. Jake Evans pivote le deuxième trio complété par Emil Heineman et Jesse Ylonen.

À l'arrière, Corey Schueneman et Chris Wideman forment la première paire. Les autres duos sont ceux de Jordan Harris et d'Arber Xhekaj, ainsi que de Justin Barrin et d'Otto Leskinen.

Samuel Montembeault et Kevin Poulin sont les gardiens en uniforme.