Dylan Strome se fait des amis à Washington

Dylan Strome a rapidement trouvé ses repères avec les Capitals de Washington, inscrivant deux buts dans un gain de 3 à 1 contre les Flyers à Philadelphie.

Strome s’est joint aux Capitals en vertu d’un contrat d’une saison et de 3,5 millions $ cet été. Il avait passé les trois dernières campagnes avec les Blackhawks de Chicago. Il avait d’ailleurs inscrit 22 buts en 69 parties la saison dernière.

Connor Brown a également fait scintiller la lumière rouge pour les Capitals, obtenant également une mention d’aide sur le dernier filet de Strome. Kevin Hayes a quant à lui assuré la réplique des favoris locaux.

Deux anciens du Canadien de Montréal, soit Zachary Fucale et Charlie Lindgren, se sont partagé le travail devant la cage des Capitals. Le premier a alloué un but sur huit tirs, tandis que le second a repoussé les 13 rondelles dirigées vers lui.

La logique respectée à Columbus

Au Nationwide Arena, les Blue Jackets de Columbus n’ont eu aucun problème à disposer de la jeune formation des Sabres de Buffalo 4 à 1.

Plusieurs ex-choix de premier tour croisaient le fer dans ce duel, dont Jack Quinn, Jiri Kulich et Isak Rosen pour les visiteurs, et Kent Johnson, David Jiricek et Denton Mateychuk pour les hôtes. Les Jackets ont toutefois envoyé davantage de vétérans dans la mêlée et en ont profité.

Le défenseur Andrew Peeke, qui a signé une prolongation de contrat en début de journée, s’est fait complice de la première réussite du match, inscrite par Emil Bemstrom. Kirill Marchenko a ensuite fait retentir le canon à son tour, en attaque massive.

Jakub Voracek et Carson Meyer, en désavantage numérique, ont complété la marque.

La seule réplique des Sabres est venue du bâton de Chase Priskie. L’ex-défenseur du Tricolore Kale Clague a récolté une mention d’aide sur le jeu.

Eric Comrie a flanché quatre fois en 31 tentatives dans la défaite.

Daniil Tarasov a accordé le seul but de l’équipe de Buffalo, tandis que Jet Greaves a été parfait en 13 lancers.