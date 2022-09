Combien coûtera Cole Caufield?

Le contrat de l'Américain vient à échéance à la fin de la prochaine saison, et l'équipe de L'après-match LNH cherche à savoir combien Kent Hughes lui offrira.

Chose certaine, le jeune de 21 ans est le rayon de soleil des Canadiens de Montréal, de la patinoire jusqu'aux réseaux sociaux du club. Lui et Suzuki sont les nouvelles têtes d'affiche du Tricolore, et les partisans l'adorent. «Avant, un partisan qui allait au Centre Bell se demandait quel genre de match Carey Price allait connaître. Maintenant, les partisans se demandent si Caufield va marquer dans le match. C'est lui qui vend», établit Louis Jean.

Si l'agent de Caufield fait bien son boulot, il saura certainement faire mousser cet aspect marketing de Caufield pour son prochain contrat. Combinons cet aspect au jeu spectaculaire du 22, et on est en mesure de se demander, combien vaut Cole Caufield?

Bien que Maxim Lapierre croit que le talentueux ailier marquera entre 27 et 32 buts cette saison, ce qu'il apportera chez les Canadiens est désormais bien plus grand que de simplement noircir la feuille de pointage. Déjà, Caufield arborait un ­­''A'' sur son chandail dans le match contre les Devils de lundi.

«Il aura moins de pression ce début de saison. Il n'essaiera pas de faire 30 buts dans les dix premiers matchs de la saison, et on va voir un joueur détendu et on va pouvoir apprécier des nouveaux aspects de sa game. Au final, il va coûter 7-8 millions de dollars», ajoute l'ancien numéro 40 des Canadiens.

Alexandre Picard croit que Kent Hughes essaiera de gérer les contrats comme les Red Wings l'ont fait autrefois, ou encore les Penguins avec Sidney Crosby. «Aucun joueur ne faisait plus que Sidney Crosby ou que Nicklas Lidström dans leurs équipes respectives. Le baromètre chez le CH, ce sera Nick Suzuki à 7,8 millions», conclut l'ancien défenseur.

Parmi les joueurs qui ont inscrit ce total dans les dernières années, Jordan Kyrou et Clayton Keller sont de bons comparatifs. Ils ont respectivement signé pour 65 M$ et 57,2M$ sur 8 ans.

Louis Jean croit pour sa part qu'il est trop tôt avant de faire sauter la banque pour le buteur du Wisconsin. Écoutez ses arguments dans le débat complet que vous pouvez retrouver dans la vidéo en tête de l'article.

Par ailleurs, le Québécois et nouveau collaborateur à L'Après-match LNH Jonathan Marchessault avait quelques mots à glisser sur Cole Caufield.