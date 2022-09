Joël Bouchard a sa propre idée sur ce que doit faire Juraj Slafkovsky pour faire sa place dans la LNH.

Lors de son passage à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi, l'ancien pilote du Rocket de Laval a déclaré que le premier choix du dernier repêchage devait calquer son jeu sur le style d'un Québécois qu'il connaît bien.

«C'est une bête! Il a un gabarit qu'on n'a pas vu souvent, surtout pour un jeune de 18 ans. Je veux me garder une petite gêne dans mon évaluation avant de voir le portrait global, mais je le mets dans la même chaise que Pierre-Luc Dubois. Il va falloir qu'il joue comme Dubois pour avoir du succès et amener un impact positif dans le match. Il a des bonnes mains, mais ce n'est pas un exceptionnel. C'est une bête physiquement et il doit l'utiliser,»

En ce qui concerne les chances de Slafkovsky d'amorcer la campagne à Montréal, Bouchard estime que rien n'est encore joué et que les prochains jours seront déterminants pour la suite des choses.

«On va lui laisser le temps de défaire ses valises avant de trop l'évaluer. On voit que c'est un bon joueur et qu'il a une bonne vision. Il va se trouver des modèles. Il a des atouts flagrants, mais comment il va mettre tout ça ensemble? Ce sera à lui de trouver des solutions. On va lui laisser le temps.»

