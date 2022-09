Tristan Luneau rentre au Québec

Le défenseur Tristan Luneau retrouvera les Olympiques de Gatineau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), après avoir été retranché au camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim, mardi.

C’est ce qu’a précisé le quotidien «Orange County Register» en après-midi.

Choix de deuxième tour, le 53e au total, de l’équipe californienne au plus récent repêchage, le joueur de 18 ans s’est distingué à son premier match hors-concours, dimanche. Dans une victoire de 3 à 2 contre les Coyotes de l’Arizona, il a récolté un but et une mention d’aide.

Au sein du circuit Courteau la saison passée, Luneau a totalisé 43 points, dont 12 buts, en 63 affrontements. L’équipe gatinoise disputera sa prochaine rencontre samedi face aux Remparts de Québec.

Par ailleurs, l’attaquant des Diables rouges Nathan Gaucher - sélection de premier tour d’Anaheim cette année - demeure au camp des Ducks et devait affronter les Sharks de San Jose en soirée.