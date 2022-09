Spencer Knight assure son avenir en Floride

Les Panthers de la Floride ont octroyé une prolongation de contrat de trois ans au gardien Spencer Knight, mardi.

L’entente, qui s’amorcera en 2023-2024, est d’une valeur annuelle de 4,5 millions, selon le réseau Sportsnet.

«Spencer est un gardien phénoménal, en plus d’être un athlète et une personne exceptionnelle, a déclaré le directeur général Bill Zito dans un communiqué publié par les Panthers. Il a fait des pas de géant dans sa carrière en se consacrant à son développement au cours des deux dernières saisons avec notre organisation. Avec cette prolongation de contrat, nous sommes excités par le présent et l’avenir des gardiens chez les Panthers.»

En deux campagnes et 36 parties disputées dans la Ligue nationale, Knight a maintenu un dossier de 23-9-3, un taux d’efficacité de ,909 et une moyenne de buts alloués de 2,74.

L’Américain de 21 ans a été un choix de premier tour (13e au total) des Panthers au repêchage de 2019.