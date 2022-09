Pools de la NFL: à la chasse de Khalil Herbert

Tous les experts de «fantasy» football sont unanimes : la cible de choix au ballottage pour la quatrième semaine d’activités est le porteur de ballon Khalil Herbert.

Sur la plateforme Yahoo!, le porte-couleurs des Bears de Chicago est disponible dans 50 % des ligues. Dimanche dernier, il a profité de la blessure à une jambe de David Montgomery pour montrer de quel bois il se chauffe.

Herbert a ainsi obtenu 157 verges et deux touchés en 20 courses, en plus d’attraper deux passes pour 12 verges supplémentaires.

Pour le moment, on ne connaît pas la gravité de la blessure de Montgomery et s’il sera en mesure de jouer cette semaine. Cela ne devrait toutefois pas mettre un frein à la popularité de Herbert chez les poolers. Le demi semble mieux cadrer dans les schémas offensifs des Bears, qui se mesureront aux Giants de New York, aux Vikings du Minnesota et aux Commanders de Washington lors des trois prochaines semaines.

Si Herbert vous glisse entre les doigts, voici d’autres options qui devraient être disponibles au ballottage :

- Jamaal Williams, porteur de ballon (disponible dans 38 % des ligues Yahoo!)

Depuis le début de la saison, le porteur des Lions a franchi la ligne des buts à quatre reprises, malgré le fait qu’il est le second derrière D’Andre Swift à Detroit.

Celui-ci a toutefois été blessé dimanche et pourrait rater le prochain match, ce qui laisserait toute la place à Jamaal Williams.

- Alexander Mattison, porteur de ballon (disponible dans 45 % des ligues Yahoo!)

Dalvin Cook s’est disloqué l’épaule la semaine dernière, mais sera vraisemblablement dans le champ arrière des Vikings dimanche lorsque ceux-ci affronteront les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Qu’à cela ne tienne, Alexander Mattison est une option intéressante parce que Cook va éventuellement retomber au combat et que le substitut connaît toujours de bonnes performances quand son numéro est appelé.

- Samaje Perine, porteur de ballon (disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Les Bengals de Cincinnati auront une courte semaine, eux qui jouent contre les Dolphins de Miami ce jeudi.

Samaje Perine pourrait voir un peu plus de terrain qu’à l’habitude, si son club décide de protéger Joe Mixon.

Voici également un joueur pour toutes les autres positions offensives à cibler :

- Zach Wilson, quart-arrière (disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Blessé pendant le camp d’entraînement, le quart des Jets de New York pourrait effectuer un retour au jeu prochainement.

Le club de la Grosse Pomme devrait encore connaître une saison perdante, mais a déjà montré quelques éléments intéressants en offensive. Zach Wilson devrait être capable d’en profiter et d’engranger plusieurs points.

- Romeo Doubs, receveur de passes (disponible dans 73 % des ligues Yahoo!)

Aaron Rodgers a-t-il trouvé sa nouvelle cible de prédilection en Romeo Doubs? Il est encore trop tôt pour le dire, mais un pooler qui prend ce pari pourrait être plus que récompensé d’ici la fin de la campagne.

- Tyler Conklin, ailier rapproché (disponible dans 78 % des ligues Yahoo!)

Pour une deuxième semaine consécutive, l’ailier rapproché des Jets est l’une de nos suggestions.

Cela signifie que la cote de Tyler Conklin n’a pas diminué et qu’elle ne devrait pas le faire prochainement. La semaine dernière, il a attrapé les huit relais envoyés dans sa direction pour 84 verges.