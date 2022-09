Phil Mickelson abandonne la poursuite

Quatre golfeurs, dont Phil Mickelson, ont choisi de se retirer de la poursuite intentée en cour fédérale américaine par un groupe de joueurs et le circuit LIV contre la PGA.

Tout comme lui, Ian Poulter, Talor Gooch et Hudson Swafford ont imité Pat Perez, Abraham Ancer, Carlos Ortiz et Jason Kokrak en abandonnant les démarches, comme l’a rapporté mardi le réseau ESPN. Mickelson s’était joint à la partie demanderesse le 27 août; celle-ci estime que la PGA a injustement suspendu les joueurs ayant tenté leur chance au sein de l’organisation LIV et a fait de la concurrence déloyale.

«Je n’ai encore rien fait, sauf que la LIV est maintenant impliquée dans la cause et il n’est donc plus nécessaire pour moi d’en faire partie, avait déclaré Mickelson il y a une douzaine de jours. Je suis encore dans la poursuite, mais je ne sais pas réellement ce que je ferai. La seule raison d’y rester, ce sont les dommages. Par contre, je n’ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit.»

Outre le circuit LIV, Bryson DeChambeau, Peter Uihlein et Matt Jones sont toujours impliqués dans les démarches judiciaires.