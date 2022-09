LNH : un plafond en forte hausse?

Après quelques années de stabilité – pandémie de COVID-19 oblige –, le plafond salarial de la Ligue nationale de hockey (LNH) devrait augmenter substantiellement au cours des prochaines années.

C’est du moins ce qu’il est possible de comprendre selon les prévisions établies par le réseau Sportsnet en se fiant à plusieurs sources, mardi.

Ainsi, le montant maximal permis devrait passer de 82,5 millions $ à 83,5 millions $ en 2023-2024, à 88 millions $ en 2024-2025, puis environ à 92 millions $ en 2025-2026.

Bien évidemment, l’augmentation du plafond salarial n’est permise que lorsque les revenus du circuit augmentent, étant donné que ceux-ci sont divisés en parts égales entre les joueurs et les propriétaires. Il est donc possible de croire que ce sont les partisans qui paieront le prix aux guichets, dans les concessions alimentaires et à l’achat de produits dérivés, notamment.

Selon le site CapFriendly, 12 équipes de la LNH dépassent actuellement le plafond salarial, mais plusieurs devraient aisément régler le problème à l’aide de la liste des blessés à long terme. Neuf autres clubs ont moins de 2 millions $ de marge de manœuvre.