Le Marathon Beneva enfin de retour à Québec

Après avoir été privée des pas de course des marathoniens depuis un peu plus de deux ans en raison de la pandémie, Québec se prépare à retrouver l’un de ses plus gros événements sportifs alors que près de 8000 coureurs s’empareront des rues de la ville au cours de la fin de semaine.

Il y avait une certaine fébrilité dans l’air quand Marianne Pelchat, la productrice déléguée chez Gestev, a donné le coup d’envoi officiel du Marathon Beneva de Québec, hier matin, dans le grand hall du Centre Vidéotron, non loin d’où seront situées les lignes de départ et d’arrivée.

«Ça fait du bien», a lancé Mme Pelchat, un brin soulagée de ce «quasi-retour à la normale». « En termes sportifs [...] de l’ampleur du Marathon, à 8000 coureurs, c’est notre plus important [événement]».

Plus «rapide» et plus «facile»

Pour son grand retour, l’organisation avait annoncé en mai dernier un tout nouveau parcours «carte postale» qui mettra en valeur Québec. Trois arrondissements et neuf quartiers seront visités par les marathoniens.

Le nouveau parcours, prédit Marianne Pelchat, sera «plus rapide» et plus «facile».

«La topographie de la ville étant ce qu’elle est il y a un moment donné une montée entre la Basse-Ville et la Haute -Ville. Dans l’ancien parcours, ça avait lieu à peu près au 24e kilomètre.

«On sait que sur 42 kilomètres, quand on se rapproche du 30e, ça vient plus ardu. Dans le nouveau parcours, c’est au 12e kilomètre.»

Elle compte bien rester près de la ligne d’arrivée pour entendre les commentaires des participants. «Le meilleur "feedback", on va l’avoir en fin de semaine», assure-t-elle.

Appel à tous entendus

Les appels à tous pour trouver quelque 200 bénévoles manquants ont trouvé écho dans la population, se réjouissait également Marianne Pelchat.

À la fin du mois d’août et la semaine dernière, l’organisation a lancé un cri du cœur puisqu’elle manquait de bras pour s’occuper des coureurs.

«Tout de suite après l’appel à tous [...], le mercredi suivant, les 200 postes étaient comblés.»

En sécurité

Pour une troisième année, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval sera sur place pour appuyer l’équipe médicale du Marathon.

Le Dr Jean Perron, chirurgien cardiaque, y est d’ailleurs allé d’un sage conseil pour les coureurs qui prendront les rues de Québec d’assaut.

«Écoutez-vous», demande-t-il aux athlètes qui pourraient ne pas se sentir bien durant l’épreuve.

«À la fin d’une épreuve comme ça, les symptômes sont mélangés. Est-ce que c’est mon cœur? J’ai-tu une petite crampe? C’est plus sécuritaire de trop s’écouter que de pas assez s’écouter.»

Faits saillants

La journée de samedi sera consacrée aux jeunes (2 km) et aux familles avec le 5 km de la santé Beneva. Les départs du 10 km Sports Experts, le 21,1 km Kyndryl et le marathon Beneva (42,2 km) seront donnés dimanche.