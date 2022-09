Les balles dédiées à Aaron Judge dérangent

Le baseball majeur a préparé des balles spéciales devant servir uniquement durant les présences au bâton du cogneur des Yankees de New York Aaron Judge, que cela plaise ou non aux joueurs sur le terrain.

Au cours de sa chasse au record de Roger Maris, auteur de la marque du plus grand nombre de circuits (61) en une saison dans la Ligue américaine en 1961, Judge suscite l’attention de tous et il est possible de le constater sur les balles utilisées quand il apparaît à l’intérieur du rectangle des frappeurs. Remises à l’arbitre au marbre avant la présence du droitier à la plaque, celles-ci comprennent des numéros afin qu’elles puissent être identifiées facilement. Après le tour au bâton de Judge, les officiels reprennent celles qu’ils ont en main habituellement.

Toutefois, le lanceur des Blue Jays de Toronto Kevin Gausman ne semble pas avoir apprécié l’initiative du circuit Manfred.

«Pourquoi a-t-il besoin de balles différentes? Même si nous écrivons quelque chose à la main sur elles, je crois qu’il sera capable de les frapper. Je connais la raison pour laquelle c’est ainsi, mais ça reste bizarre», a-t-il affirmé au réseau Sportsnet.

Gausman peut cependant se consoler à l’idée qu’il a empêché le joueur-vedette de passer à l’histoire à ses dépens, lundi. Il lui a accordé un simple et un but sur balles, avant de le retirer sur des prises en sixième manche, dans une victoire de 3 à 2.

«Je ne voulais pas représenter une réponse à une question-quiz», a indiqué l’artilleur.