Dak Prescott s’approche de son objectif

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott renouera avec l’action durant la cinquième semaine d’activités de la saison s’il n’en tient qu’à lui.

À l’écart du jeu après avoir subi une fracture du pouce pendant le premier match de la campagne, il a vu le substitut Cooper Rush mener son équipe vers deux gains consécutifs en son absence. Une participation de Prescott au duel de dimanche contre les Commanders de Washington est d’emblée écartée, mais le joueur concerné vise la partie suivante, celle du 9 octobre face aux Rams de Los Angeles.

«Le match de la semaine 5 contre les Rams? C’est celui que je vise. [...] Certains sont à l’aise avec l’idée de rester sur le carreau, sauf que je ne suis pas ainsi. Cela me fait mal de ne pas être avec les gars. C’est difficile, mais je sais qu’il faut demeurer patient», a-t-il indiqué au quotidien «USA Today», lundi.

Dallas a vaincu les Giants de New York 23 à 16 ce jour-là grâce entre autres au travail de Rush, qui a amassé 215 verges et un touché par la passe. Ce sont cependant davantage les porteurs de ballon Tony Pollard et Ezekiel Elliott qui ont excellé, récoltant respectivement 105 et 73 verges au sol.