«Si jamais mon agent prend sa retraite...» - Montembeault

Samuel Montembeault est fin prêt pour la saison 2022-2023.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, le gardien des Canadiens a déclaré vouloir poursuivre sa progression de la dernière campagne.

«Du moment où j'ai été réclamé au ballottage jusqu'à la fin de la saison, je pense que j'ai beaucoup progressé. J'ai travaillé très fort avec l'entraîneur des gardiens et je recevais beaucoup de lancers pendant les matchs. Ça permet de s'améliorer. Avec toutes les blessures, j'ai eu ma chance comme gardien partant. Je prends ça comme un apprentissage pour la suite.»

Le Québécois est bien heureux de s'être entendu pour deux saisons avec les Canadiens. Il a finalement réussi à obtenir ce que l'ancien entraîneur des gardiens Stéphane Waite voulait qu'il obtienne.

«Si jamais mon agent prend sa retraite, je vais peut-être téléphoner à Stéphane. Il semble bien s'y connaître. C'est vraiment ce que je cherchais, dès le départ. Avoir un contrat de deux ans, ça me donne plus de stabilité. Une fois que tout ça a été réglé, ça me donnait le reste de l'été pour me préparer pour le camp.»

Même si son équipe a éprouvé de nombreux problèmes la saison dernière, Montembeault n'oubliera jamais sa première expérience à Montréal.

«C'est vraiment spécial d'entendre les partisans crier ton nom. C'est tellement le fun de jouer au Centre Bell. On a eu une mauvaise saison, mais c'était toujours plein à chaque soir. Les fans sont toujours derrière nous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à Montréal.»

