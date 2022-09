Seth Jones prendra son mal en patience

Le défenseur Seth Jones semble à l’aise avec sa décision d’avoir accepté en juillet 2021 un contrat à long terme des Blackhawks de Chicago, même si ceux-ci sont éloignés sur papier de la coupe Stanley.

Le vétéran a complété la saison dernière son entente précédente et amorcera un pacte de huit ans et de 76 millions $. Toutefois, s’il croyait évoluer au sein d’un club aspirant aux grands honneurs, il a dû déchanter au cours de l’été en voyant l’organisation se départir d’éléments importants comme Alex DeBrincat. Aussi, la plupart des observateurs s’attendent à voir les Hawks «lutter» pour l’obtention du premier choix du prochain repêchage amateur.

N'empêche que Jones a l’intention d’accomplir son travail et d’aider ses coéquipiers dans les bonnes et les mauvaises journées.

«Ce fut un peu frustrant de voir cela au départ. Ce n’est pas ce que j’avais en tête il y a quelques années, a admis Jones au quotidien "Chicago Sun-Times" en évoquant les changements apportés par la formation. Par contre, il en est ainsi. Cela nous rendra nettement meilleurs [à long terme]. Nous serons patients et on s’entraidera.»

«Je n’ai pas de regrets», a-t-il également précisé.

Quoi faire pour gagner?

En 2021-2022, Chicago a totalisé 28 gains et la récolte sera similaire cette saison d’après de nombreux journalistes et chroniqueurs en dépit de la présence de Patrick Kane et de Jonathan Toews. Le style de jeu de la troupe de l’entraîneur-chef Luke Richardson, un ancien arrière qui n’était pas réputé pour ses qualités de marqueur, devrait aussi subir quelques transformations.

«La patience sera primordiale cette année. Néanmoins, nous allons tenter de remporter chaque partie. Il faudra être disciplinés et structurés, tout en nous assurant que l’adversaire mérite ses victoires et ses buts à nos dépens», a commenté Jones.

Justement, celui-ci a joué en moyenne 26 min 13 s par rencontre lors de la plus récente campagne et Richardson comptera sur lui pour réduire à néant les élans en attaque de l’ennemi. Les attributs physiques du hockeyeur de 6 pi et 4 po devraient aider à atténuer la circulation de la rondelle autour du filet des Hawks.

«Seth sera un excellent joueur pour réduire l’espace grâce à sa longue portée. De plus, il possède les habiletés requises pour effectuer une transition rapide, a souligné l’instructeur-chef, qui a livré certaines recommandations à son patineur. Il n’a pas à soutenir l’offensive et à être impliqué dans chaque poussée en zone adverse. C’est un gars qui jouera beaucoup de minutes et il n’a pas à se placer aux endroits où il n’a aucune chance de récupérer le disque. Tout ce qu’il doit faire, c’est de patiner sur 200 pieds, en haut et en bas.»