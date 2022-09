Quatre histoires qui définiront la fin de la saison

À un peu plus d’une semaine de la conclusion du calendrier régulier dans le circuit Manfred, plusieurs courses gardent les amateurs du baseball majeur sur le bout de leur siège.

Voici quatre histoires à surveiller d’ici la tenue du bal automnal:

Aaron Judge et la «Triple Couronne»

Le cogneur des Yankees de New York a les yeux rivés sur le record de coups de circuit dans l’Américaine, mais il pourrait aussi accomplir un exploit d’une rareté importante: devenir membre de la «Triple Couronne». Son avance est écrasante pour les longues balles, et ses 128 points produits - avant les matchs de lundi - lui procurent une avance importante sur Jose Ramirez (117). Sa moyenne au bâton de ,314 lui octroie le premier rang à égalité dans cette catégorie, mais il devra se méfier de Xander Bogaerts (,314) et Luis Arraez (,313). Le dernier joueur à avoir raflé la «Triple Couronne» dans l’Américaine est Miguel Cabrera, en 2012.

Les Blue Jays et l’avantage du terrain

Bien malin celui qui pourra prédire l’issue de la course aux séries éliminatoires parmi les équipes repêchées dans l’Américaine. Les Blue Jays tenteront de protéger le premier rang de ce classement pour bénéficier de l’avantage du terrain dans la série trois de cinq contre la deuxième meilleure équipe repêchée. Si les hommes de John Schneider chutaient au deuxième rang – détenu par les Rays de Tampa Bay –, le Rogers Centre verrait moins d'action. Une troisième position engendrerait presque à coup sûr un duel face aux Guardians de Cleveland, champions de la section Centrale. Rappelons que la seule formation canadienne du baseball majeur n’a pas remporté de séries éliminatoires depuis 2016, alors qu’elle s’était rendue en finale de l’Américaine.

Shohei Ohtani, joueur par excellence?

En temps normal, aucun débat ne serait nécessaire pour attribuer le titre de joueur par excellence de l'Américaine. La saison que Judge connaît passera vraisemblablement à l’histoire. Toutefois, sur la côte ouest américaine, un autre joueur épate autant, sinon plus: Shohei Ohtani. Bien que ses Angels de Los Angeles soient écartés de la course aux séries, le polyvalent Japonais est une force de la nature, autant au bâton que sur le monticule. Sa moyenne de points mérités (2,47) lui octroie le septième rang dans le baseball majeur et il est le sixième joueur ayant produit le plus de points dans l’Américaine (93). Ohtani avait remporté le titre de joueur par excellence dans son association en 2021.

Rien n’est joué dans la Nationale

Les Dodgers de Los Angeles sont peut-être déjà assurés de terminer au premier rang de la Nationale, mais le reste du tableau est encore rempli d’incertitudes. Les Mets de New York et les Braves d’Atlanta sont au cœur d’une chaude lutte pour le titre de la section Est. Dans la Centrale, les Cardinals de St. Louis mènent la marche, mais ne pourront négliger les Brewers de Milwaukee. Ces derniers sont la première équipe exclue dans la Nationale et talonnent les Phillies de Philadelphie et les Padres de San Diego parmi les équipes repêchées.