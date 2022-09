Petite frayeur pour Kirill Kaprizov

L’attaquant du Wild du Minnesota Kirill Kaprizov est ennuyé par une blessure mineure à une jambe et a raté l’entraînement des siens de lundi.

La veille, le joueur vedette a reçu un tir du Québécois Frédérick Gaudreau sur une cheville en troisième période d’un gain de 3 à 2 en prolongation contre l’Avalanche du Colorado. Le Russe est revenu difficilement au banc des siens et a effectué une autre présente par la suite; il a finalement quitté vers le vestiaire des siens. Plus tôt dans ce duel préparatoire, Kaprizov a amassé un but et une mention d’aide.

«Nous ne nous inquiétons pas pour Kirill, a indiqué aux médias l’entraîneur-chef Dean Evason avant l’entraînement du Wild de lundi. Il ne va pas s’exercer aujourd’hui, mais il va bien.»

«Nous voulons simplement faire les bonnes choses. Honnêtement, je ne crois pas qu’il va rejouer avant notre prochain duel à la maison.»

Le Wild sera de retour au Xcel Energy Centre le jeudi 6 octobre, pour un match contre les Blackhawks de Chicago.

L’an dernier, à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, Kaprizov a inscrit 47 buts et fourni 61 mentions d’aide pour 108 points en 81 rencontres.