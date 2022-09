Matt Dumba fait jaser

Le défenseur du Wild du Minnesota Matt Dumba sait très bien que son statut contractuel fait jaser, mais il assure qu’il ne se fait pas de sang d’encre à ce propos.

L’athlète de 28 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la conclusion de la prochaine saison. Son désir est de rester un membre du Wild, même si la masse salariale du club risque de causer des problèmes.

«Si je m'inquiétais à ce sujet, je serais probablement caché sous une roche quelque part, a déclaré Dumba, dont les propos ont été rapportés par le réseau TSN. J'ai entendu parler des chiffres, de l'espace sous le plafond [salarial]. Chaque année de ma carrière, j'ai été dans les rumeurs de transactions.»

Selon le site spécialisé CapFriendly, le Wild aura 17,2 millions $ disponibles l’an prochain. La formation a cependant seulement 13 patineurs ayant un contrat en vue de la campagne 2023-2024.

Dumba conclura un contrat de cinq ans, d’une valeur annuelle de 6 millions $, cette saison.

Pas de négociations

Pour l’instant, le directeur général du Wild, Bill Guerin, n’a pas l’intention d’amorcer des négociations avec Dumba concernant une prolongation de contrat.

«Nous ne nous sommes pas vraiment parlé, a-t-il mentionné. Je pense que ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous avons besoin d’être distraits en ce moment. Matt est un grand garçon et je le suis aussi. Nous connaissons tous les deux notre situation, mais je pense que le plus important, c'est que Matt ait la tête claire pour cette année et joue simplement sans stress. Je ne peux pas dire que nous allons commencer à parler ou conclure un accord.»

«En tant qu'organisation, nous sommes dans une situation unique avec notre espace sous le plafond. Il est donc difficile de faire certains mouvements, mais on ne sait jamais.»

Dumba semble apprécier la franchise de son DG.

«Moi et Billy, nous avons une bonne relation, très ouverte et honnête, a indiqué l’arrière droitier. Nous n'avons pas trop mis l'accent là-dessus. Les choses arriveront comme elles le peuvent. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur joueur et leader possible dans cette équipe. Si je fais ça, je pense que tout se réglera et c'est mon objectif.»