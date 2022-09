«Les Flames sont meilleurs que l’an dernier»

L’arrivée de Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri et MacKenzie Weegar à Calgary compensera amplement le départ de Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau, selon Simon Gagné.

«Les Flames sont meilleurs présentement que l’année passée», a même affirmé l’ancien joueur à l’émission de TVA Sports «La Poche Bleue le midi», lundi.

Gagné a hâte de voir quelle relation tissera Huberdeau avec Darryl Sutter.

«Je pense que Jonathan va bien réussir. C’est tout un joueur. J’ai hâte de voir la connexion, la relation qu’il va avoir avec Sutter. On sait que c’est un entraîneur qui n’est pas facile et qui est très demandant envers ses joueurs. Huberdeau est un joueur offensif qui aime prendre des chances. C’est pour ça qu’il a fait plus de 100 points la saison dernière. C’est son style de jeu. Sutter n’aimera peut-être pas ça. C’est mon seul point d’interrogation.»

Gagné croit cependant que ce sera à Sutter de s’adapter aux nouveaux joueurs des Flames et non l’inverse.

«Les Flames ont acquis des joueurs d’impact en Huberdeau, Kadri et Weegar. Ça va être à Sutter de s’acclimater à eux.»

Gagné connaît très bien le curieux personnage qu’est Sutter. Il a joué sous ses ordres avec les Kings de Los Angeles il y a une dizaine d’années et a pu constater sa personnalité imprévisible.

Voyez l’entrevue complète avec Simon Gagné dans la vidéo ci-dessus.