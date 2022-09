Le monde du football est en deuil

Les hommages se succédaient, lundi, pour honorer la mémoire de l'athlète trifluvien, père de famille et pharmacien Jonathan Beaulieu-Richard, décédé des suites d'un cancer à seulement 33 ans.

Les entraîneurs et anciens coéquipiers du footballeur se serrent les coudes alors qu'ils perdent tous un ami, un modèle. En plus d’être un bon joueur, pendant toute sa carrière, il a aussi été un étudiant exemplaire. Jonathan Beaulieu-Richard a commencé avec le Vert et Or du Séminaire St-Joseph, a poursuivi au collégial avec les Diablos avant de se diriger à Montréal où il a joué avec les Carabins pendant ses études et ensuite avec les Alouettes.

En septembre 2021, le Trifluvien avait publié un long message sur Facebook annonçant qu'il souffrirait d'un sarcome des tissus mous de stade 4 et qu'il devrait être opéré à cœur ouvert.

L’ancien ancien entraîneur-chef du Vert et Or Hugo Gélinas retient du footballeur «sa détermination, sa persévérance même dans la maladie».

«Je pense qu'il a continué à être persévérant. Il a continué à écrire des textes. Ça montrait quel genre de personne il était», a-t-il poursuivi.

«Par exemple, à l'Université de Montréal, c'est une des belles carrières défensives dans l'histoire du programme. Un, parce que c'est un athlète hors pair. Deux, parce que c'était un gars extrêmement cérébral. Il avait une compréhension hors pair du jeu stratégique. Il a laissé sa marque partout où il est passé. Il était excellent sur le terrain, mais encore meilleur dans le vestiaire. C'est de cette façon qu'il a marqué bien des gens dans sa carrière de sport», a renchéri Charles-Antoine Sinotte, ancien collègue sur le terrain et chroniqueur sportif à TVA.

Jonathan Beaulieu-Richard était également un citoyen impliqué. «Jouer Bouger Rire, qui était ses initiales J.B.R. Il a lancé ça dans ses derniers mois de vie. Justement, il voulait inciter les familles à bouger, voulait amener les jeunes à sortir de leur zone de confort. Il a ressemblé des centaines et des centaines de famille cet été sur le terrain de l'école Chavigny à Trois-Rivières-Ouest. Ç’a toujours été un gars qui a voulu changer les choses et faire avancer la société», a expliqué Charles-Antoine Sinotte.

Ses collègues et amis se rappelleront toujours Jonathan Beaulieu-Richard pour son «leadership», son intelligence de jeu et sa persévérance. Ces prochaines années, tous s’entendent pour dire que les échos de ses actions se feront encore sentir autant dans le domaine de la santé que le sur le terrain en tant qu’inspiration pour les jeunes joueurs.