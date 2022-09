La formule du Pro Bowl modifiée pour du «flag football»

La NFL a décidé de changer sa formule pour l’affrontement du Pro Bowl, un match qui rassemble les meilleurs joueurs du circuit une semaine avant la tenue du Super Bowl.

Lundi, sur son compte Twitter, la NFL a indiqué que le match sera remplacé par une semaine de concours d’habiletés comprenant un affrontement de flag football.

Le Pro Bowl était jusqu’à maintenant un match de football avec contacts qui existe depuis 1951 et qui oppose les athlètes des associations Américaine et Nationale. Il faut cependant préciser que les joueurs avaient pris l’habitude de ne pas se frapper réellement et le spectacle n’était pas très reluisant pour les amateurs de la discipline.

L’événement qui s’appellera dorénavant «les Jeux du Pro Bowl» se déroulera dans la semaine précédant le dimanche 5 février 2023, date où se tiendra l’affrontement de flag football au Allegiant Stadium de Las Vegas.