La fois où Louis Robitaille a voulu retirer Connor Bedard

Le début de saison flamboyant de Connor Bedard ne surprend aucunement Louis Robitaille.

En entrevue lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau ne s'est pas gêné pour louanger le joueur exceptionnel.

«Au-delà des buts et des passes, c'est la personne. Connor est le premier arrivé à l'aréna. Après les matchs, il reste deux ou trois heures pour prendre soin de son corps, regarder des vidéos et relaxer. Il fait les choses de la bonne façon. Il veut s'améliorer et il a tellement un niveau de compétition élevé. C'est un jeune de 17 ans qui s'évalue de la bonne façon. Quand on lui explique des choses, il comprend tout de suite.»

Robitaille avait également une anecdote savoureuse à raconter de son expérience avec Bedard au sein d'Équipe Canada junior.

«Il aime les défis. En tant qu'entraîneur adjoint, souvent on a une relation avec les joueurs. On pratiquait l'avantage numérique une fois et il avait manqué deux tirs. Je lui avait dit, à la blague, que peut-être on allait devoir le retirer du jeu de puissance. Sur la séquence suivante, il avait marqué trois buts et m'avait demandé s'il était correct. J'avait dit oui et je le voyais rire de toutes ses dents au travers de son casque.»

