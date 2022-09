«Je n’ai rien à prouver aux partisans» - Kevin Durant

Le joueur-vedette des Nets de Brooklyn Kevin Durant est demeuré avec l’équipe en dépit de nombreuses spéculations et un conflit animé, mais le vétéran dit maintenant vouloir se consacrer entièrement au club.

Le cas de l’ancien des Warriors de Golden State notamment a largement été évoqué par les médias dans les derniers mois. Il aurait exigé une transaction aux dires de plusieurs sources et les formations intéressées ont discuté avec les Nets, sauf qu’aucune entente n’a été conclue. Par la suite, Brooklyn a confirmé que Durant demeurera dans le giron et continuera de respecter son contrat, encore en vigueur pour quatre ans.

«Je crois ne pas avoir à prouver quoi que ce soit aux partisans des Nets. [...] Je me suis engagé à poursuivre mon chemin avec cette équipe. Donc, s’il y a des doutes, je ne peux contrôler cela. C’est à vous de le faire. Vous me voyez, vous savez ce que je peux accomplir et à quel point je me soucie de mon jeu ainsi que de mes coéquipiers», a-t-il déclaré en point de presse, lundi.

De plus, le double récipiendaire du titre de joueur par excellence de la finale de la NBA ne s’est pas défilé pour se valoriser, à tort ou à raison.

«Je sais que je suis tellement bon que vous ne pourrez pas me donner tout bonnement. C’est un point que j’ai apprécié de la part de Sean [Marks, le directeur général] et de Joe [Tsai, le propriétaire]. Ils ont dit : tu es trop bon à nos yeux pour qu’on te laisse aller comme cela. C’est simple et facile à comprendre. Je saisis cela. Je sais ce que je suis», a-t-il affirmé.

Durant a récolté en moyenne par match 29,6 points au cours de la dernière saison.