Des accusations contre un ancien des Nordiques

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Tony McKegney, qui a notamment porté les couleurs des Nordiques de Québec, fait face à deux chefs d’accusation pour ne pas avoir respecté un ordre de la cour.

C’est ce qu’a révélé le quotidien «The Buffalo News», lundi.

L’homme de 64 ans n’a pas respecté un interdit de contact ordonné par le tribunal de la famille du comté d’Érié, dans l’État de New York, en avril dernier.

La journée où celui-ci a été émis, McKengney aurait contacté la femme qui avait demandé à être protégée de lui en l’appelant et en lui envoyant des courriels. Il aurait notamment tenté de la rejoindre sur son téléphone à cinq reprises en l’espace de trois heures.

La dame alléguait dans sa plainte qu’elle avait subi «des antécédents de violence conjugale physique dans leur relation passée».

McKegney a disputé 912 rencontres dans la LNH, dont 203 avec les Nordiques. Il a vécu deux séjours de deux saisons à Québec, soit entre 1983 et 1985, ainsi qu’entre 1989 et 1991.

Le natif de Montréal a aussi porté les couleurs des Sabres de Buffalo, des North Stars du Minnesota, des Rangers de New York, des Blues de St. Louis, des Red Wings de Detroit et des Blackhawks de Chicago. L’ancien attaquant a fait mouche 320 fois et fourni 319 mentions d’aide pour 639 points dans la LNH.