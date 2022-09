CH : un changement important le matin des matchs

Depuis que les Canadiens de Montréal ont un complexe d'entraînement à Brossard, l'équipe s'y entraîne les matins des matchs.

Or, ce sera différent à compter de la saison 2022-2023 alors que les joueurs patineront au Centre Bell lorsqu'ils y joueront en soirée.

«La glace évolue au cours d'une semaine [spectacles, température extérieure...] et patiner sur celle-ci le matin d'un match, c'est aussi l'apprivoiser, a indiqué Renaud Lavoie, lundi, à JiC.

«Ce sont les équipes adverses qui en profitaient et non les Canadiens. Je salue cette décision des joueurs qui selon moi est la bonne. On reprend le contrôle de l'amphithéâtre.»

Renaud Lavoie a mentionné que ce volte-face est principalement dû au fait que Carey Price n'est plus consulté et que ce dernier préférait s'entraîner à Brossard en tout temps.

Voyez le segment complet de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.