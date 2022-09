Célébrer la Série du siècle 1972 avec un verre

C’est un verre à la main que les amateurs pourront souligner le 50e anniversaire de la victoire du Canada sur l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) de 1972.

Lundi, l’Équipe de hockey de la Série du siècle 1972 a dévoilé deux produits alcoolisés créés en l’honneur de l’un des plus grands moments de l’histoire du hockey au pays. Il s’agit d’un gin et d’une bière blonde conçus en collaboration avec la Distillerie NOROI et la microbrasserie Le Bilboquet.

Les profits sur la vente de ces produits seront entièrement remis à l’association des joueurs qui ont fait vibrer les chaumières il y a un demi-siècle. Le montant obtenu permettra de couvrir les frais de déplacement et d’hébergement de ces légendes vivantes du hockey.

«Cinquante ans plus tard, c’est vraiment incroyable de renouer les uns avec les autres. Nous nous rappelons plusieurs souvenirs de notre périple en Russie. Nous sommes chanceux d’être encore ici», a souligné Yvan Cournoyer, qui était accompagné de Serge Savard et de Marcel Dionne à Saint-Hyacinthe pour le lancement des deux boissons alcoolisées.

«Nous étions 35 joueurs et deux instructeurs. Il y a en 10 qui ne sont plus des nôtres, a renchéri Savard. C’est réellement notre dernier gros party.»

«Ce sont des rencontres très émotives pour tout le monde. Nous sommes contents de nous retrouver.»

Rester dans la mémoire collective

Approché il y a un peu moins d’un an par Équipe de hockey de la Série du siècle 1972, le propriétaire de la Distillerie NOROI et la microbrasserie Le Bilboquet, Jonathan Robin, n’a pas hésité à se lancer dans cette aventure.

L’entrepreneur de 36 ans n’était évidemment pas de ce monde quand le Canada a défait l’URSS, mais comme plusieurs, on lui a raconté les exploits des Savard, Cournoyer, Dionne, Bobby Orr, Paul Henderson et Ken Dryden.

«C’était important pour nous de souligner la contribution de ces joueurs à la société canadienne avec ce qu’ils ont accompli il y a un demi-siècle», a dit Robin.

«L’objectif, c’est que les gens plus jeunes puissent acheter une bouteille de gin ou quelques bières et qu’ils s’assoient avec leurs parents ou leurs grands-parents pour que ceux-ci racontent comment ils ont vécu cet événement qui a marqué le pays.»

Le gin et la bière seront d’ailleurs disponibles jusqu’au prochain temps des Fêtes. Un coffret également offert pour les collectionneurs au www.alfred.vin/summit72.