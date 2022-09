Artemi Panarin très exigeant

L’attaquant Artemi Panarin a bien récolté 96 points la saison dernière, mais il en faudra davantage pour le satisfaire et il entend élever son jeu d’un cran cette année.

L’ailier gauche des Rangers de New York a terminé au 12e rang des pointeurs en 2021-2022 et a constitué un élément-clé de l’offensive des siens. Cependant, il considère que ses performances, notamment en séries éliminatoires, auraient pu être meilleures. Le Russe entend prendre les moyens nécessaires pour remédier à la situation, lui qui a aidé son club à atteindre la finale de l’Association de l’Est le printemps dernier.

«J’étais beaucoup trop le long des bandes avec la rondelle. Il y a eu de bons moments dans la campagne, environ 15-20 matchs, sauf qu’il faut une circulation du disque accrue, a-t-il souhaité, tel que rapporté par le quotidien New York Post. Je n’ai pas été aussi comblé que prévu. Je voulais faire mieux. J’ai fait quelques jeux malheureux et ces erreurs n’auraient pas dû se produire.»

«Quand on était en train de perdre des rencontres, je devais prendre des risques. Quand ça ne fonctionnait pas, on dirait que je n’ai rien fait. À ce moment-là, j’ai perdu confiance et cela a mené à diverses erreurs», a-t-il ajouté.

Son de cloche différent

Pour sa part, l’entraîneur-chef Gerard Gallant n’espère pas, au contraire, voir quelconque changement dans les performances de l’attaquant.

«Je n’ai pas eu de problème avec lui l’an passé, pas du tout. J’aime sa manière de jouer, a-t-il souligné. Nous avons eu une discussion il y a deux ou trois semaines et il a dit qu’il veut être près du filet plus souvent. C’est ce que nous espérons également.»

«Sauf que je n’enlèverai rien à son jeu. C’est un hockeyeur talentueux qui effectue d’excellents jeux et de belles passes. Je ne lui dirai pas de jouer à la verticale. Je veux qu’il prône son style, c’est pourquoi on l’a obtenu, a poursuivi Gallant. Lorsqu’il possède la rondelle, j’espère qu’il misera sur sa créativité. Personne dans notre système joue de la même façon et je le vois.»