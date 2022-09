Alexander Ovechkin préfère penser au collectif

À l’aube de sa 18e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin affirme qu’il pense plus à la coupe Stanley qu’à la marque du plus grand nombre de buts du circuit.

Le Russe de 37 ans compte 780 réussites et occupe le troisième rang de l’histoire. Il est à 21 buts du deuxième échelon détenu par Gordie Howe et à 114 filets de la marque établie par le légendaire Wayne Gretzky.

«Je suis à un âge où, avant de penser aux objectifs personnels, je dois réaliser que chaque année signifie que je m'approche de la fin de ma carrière. Je veux juste gagner. Je veux participer aux séries éliminatoires et me battre pour la coupe», a dit Ovechkin, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la LNH.

Les «Caps» ont joué dans l’après-saison chaque année depuis les huit dernières saisons. Ils n’ont cependant pas remporté une seule série depuis leur conquête de la coupe Stanley en 2018.

Même s’il parle de ses aspirations à long terme en 2022-2023, Ovechkin a toutefois tenu à discuter de l’importance de connaître un bon début de campagne.

«Les 20 premiers matchs sont très importants et tu dois amasser des points. Ainsi, si tu as des hauts et des bas plus tard, tu as ces points en banque. Tu ne veux pas jouer pendant seulement six mois. Tu veux jouer pendant huit mois et te battre pour la coupe.»

Sans Backstrom ni Wilson

Il reste néanmoins que les Capitals d’«Ovi» auront un certain défi en début de saison, puisque les attaquants Nicklas Backstrom et Tom Wilson ne seront pas en mesure de commencer l’année en même temps que leurs coéquipiers. Le premier est absent pour une période indéterminée, tandis que le second sera sur la touche jusqu’à la mi-décembre.

Le directeur général Brian MacLellan pense toutefois que l’adversité motive son capitaine et qu’Ovechkin est en mission.

«Je ne parierais pas contre lui, a affirmé le DG. Il a un incroyable désir de vaincre et je pense qu'il sait ce qu'il veut réussir et accomplir. Lorsqu'il est dans cet état d'esprit, il atteint ses objectifs.»